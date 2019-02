Dieses Konsortium soll dann einen Zeitplan zur Realisierung einer Batteriezellenfertigung in Deutschland vorlegen. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage mehrerer FDP-Abgeordneter hervor.Die Bundesregierung hat ihre Pläne verteidigt, die Etablierung einer Batteriezellfertigung in Deutschland und Europa zu unterstützen. "In Fällen, in denen das dezentrale Agieren von Unternehmen alleine keine hinreichenden Ergebnisse liefert, um die Wettbewerbsfähigkeit und damit auch Wachstum und Wohlstand langfristig zu sichern, setzt die Politik daher Anreize", heißt es in einer ...

