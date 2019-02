Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt tendiert im frühen Handel zum Wochenschluss kaum verändert. Die Vorgaben aus den USA waren nach einigen guten Tagen am Freitag negativ: Die Stimmung an der Wallstreet war von insgesamt schwächer als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten gedrückt gewesen. Hoffnung geben hingegen Hinweise auf bedeutende Fortschritte bei den Handelsverhandlungen zwischen den USA und China. US-Präsident Donald Trump wird laut Medienberichten am Freitag Chinas Vizepremier Liu He treffen.

Nach einer starken Vorwoche bewegt sich der Schweizer Leitindex aktuell rund 80 Punkte über dem Stand vom vergangenen Freitag. Im weiteren Tagesverlauf richten sich die Blicke der Anleger noch auf das Ifo-Geschäftsklima, ...

