Des Moines (www.anleihencheck.de) - Angst vor einer schwächelnden Wirtschaft - oder eine Antwort auf die Kurseinbrüche im Dezember: Investoren sind sich über den Grund für die Kehrtwende der FED uneins, so die Experten von Principal Global Investors.Auch die zuletzt veröffentlichten Protokolle der FED-Sitzung würden kein klares Bild unter den Notenbankern ergeben. Seema Shah, Global Investment Strategist bei Principal Global Investors (PGI), sehe belastbare Daten, die die erstere Sichtweise stützen würden. Unabhängig von der Kehrtwende aber, so die Expertin, sei ein Ende der Erholungsphase an den Aktienmärkten absehbar. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...