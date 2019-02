Verbesserte Simulationsengine mit 3D-Raytracing-Modul verbessert die Simulationsgenauigkeit, um das Vertrauen in die Leistungserwartungen nach der Bereitstellung zu erhöhen.

Deep-Learning-Funktionalität ermöglicht prädiktives Beamforming mit BeamCraft Coherent Massive MIMO-Produkten.

Blue Danube Systems, ein Anbieter von intelligenten drahtlosen Zugangslösungen, die Mobilfunkbetreibern helfen, die Herausforderung des explosiven Datenwachstums zu meistern, kündigt heute neue Funktionen in seiner Cloud-Software-Suite BeamPlanner an. BeamPlanner ist das weltweit erste Netzwerkplanungs- und Optimierungswerkzeug für strahlformende Antennensysteme. Mit den neuen und erweiterten Funktionen für künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML) wird BeamPlanner zur automatisierten Plattform für den netzwerkweiten Betrieb der Coherent Massive MIMO-Systeme von Blue Danube.

BeamPlanner verwendet eine intelligente, analytisch basierte, datengesteuerte Multi-Site-Optimierungs-Engine, die nun um 3D-Raytracing-Funktionen für eine verbesserte Genauigkeit der Prognoseergebnisse erweitert wurde. Die Simulationsplattform bietet umsetzbare Beamforming-Empfehlungen und erwartete Kapazitätsergebnisse, die mit den realen Leistungsergebnissen übereinstimmen, die durch Fahrversuche, Netzwerkstatistikdaten und Standard-Kennzahlen (KPIs) validiert wurden. Darüber hinaus wurden Geländehöhen- und Gebäudedatenmodelle aktualisiert, die zusammen mit 3D-Kanalmodellen eine noch genauere Leistungsprognose ermöglichen. Dies gilt auch für vertikale Bereiche, die sich aus Hochhäusern und anderen hohen Gebäuden in dichten städtischen Umgebungen ergeben.

Zusammen mit den BeamCraft Coherent Massive MIMO-Systemen von Blue Danube ermöglicht BeamPlanner die dynamische Anpassung von Funknetzen an veränderte Verkehrsverhältnisse. Diese Intelligenz kombiniert Daten aus verschiedenen Quellen und kann in die Netzwerkmanagementsysteme eines Betreibers integriert werden, um die Virtualisierung von HF-Funktionen und die dynamische Strahlsteuerung an Veränderungen in der Benutzerverkehrsaufteilung anzupassen, Störungen zu minimieren und die Signalqualität dort zu verbessern, wo sie zu einem bestimmten Zeitpunkt am dringendsten benötigt wird. Alle Daten werden in ein tiefes neuronales Netzwerk eingespeist, das kontinuierlich die Strahlmuster optimiert, basierend auf geschätzten Benutzerstandorten, Verkehrsnachfrage, Störungen und vorhergesagter Leistung. Algorithmen des Reinforcement Learning werden implementiert, um einen kontinuierlichen Verbesserungszyklus zu ermöglichen, der auf Beobachtungen und Anpassungen an die Bedingungen des realen Netzwerks basiert. Weitere KI/ML-Algorithmen beinhalten die Mustererkennung zur Vorhersage von Benutzerverhalten und Traffic-Hotspots.

BeamPlanner und BeamCraft ermöglichen auch das vertikale Beamforming, um die in Hochhäusern üblichen Abdeckungsprobleme zu lösen. Die vielseitige Lösung kann beliebige Strahlformen erzeugen, vom vertikalen Breitstrahl über ein hohes Gebäude bis hin zu scharfen Bleistiftstrahlen, um sich nur auf Benutzer in bestimmten Stockwerken zu konzentrieren. Die Steuerung von Strahlleistung und -form ermöglicht es, dass das Signal die Benutzer hinter dicken Wänden erreicht, ohne dass es zu übermäßigen Störungen in der Umgebung kommt. Auf diese Weise ermöglicht BeamPlanner die Art von agiler, mehrdimensionaler Funkbedienung, die genutzt werden kann, um die Benutzerfreundlichkeit bei besonderen Ereignissen zu maximieren oder Kapazität basierend auf der Tageszeitbewegung mobiler Benutzer bereitzustellen.

"Die Betreiber benötigen Werkzeuge für den großflächigen Einsatz und Betrieb von massiven MIMO-Antennenanlagen", sagt Mihai Banu, Gründer und CTO von Blue Danube Systems. "Mit BeamPlanner können Betreiber die Netzwerkleistung mit hoher Sicherheit vorhersagen und Kapazitäten dort aufbauen, wo es betriebswirtschaftlich und finanziell sinnvoll ist. Die neuen KI/ML-Funktionen ermöglichen ein vollautomatisches, proaktives Beamforming für optimierte Kapazität und Benutzerfreundlichkeit."

Blue Danube wird die Fähigkeiten von BeamPlanner und BeamCraft auf dem Mobile World Congress in Barcelona, Spanien, vom 25. bis 28. Februar demonstrieren. Blue Danube befindet sich in Halle 2, Stand 2M63.

Über Blue Danube Systems

Blue Danube Systems entwickelt intelligente drahtlose Lösungen für Mobilfunkanbieter und andere Anwendungen. Unser Portfolio an aktiven Antennengruppen-Produkten basiert auf einer innovativen Technologie, die die HF-Kohärenz bei jeder Frequenz und jedem Formfaktor gewährleistet. Die Lösungen werden auf einer kostengünstigen und flexiblen Hardwarearchitektur mit einer Software implementiert, die ein hochpräzises und agiles Beamforming ermöglicht. In Kombination mit Cloud-basierten KI/ML-Algorithmen zur Netzwerkoptimierung ermöglichen unsere Massive MIMO-Lösungen eine deutliche Kapazitätssteigerung in den heutigen Mobilfunknetzen und Smartphones und sind gleichzeitig vollständig erweiterbar für zukünftige 5G-Netze. Blue Danube Systems ist ein privat geführtes Start-up-Unternehmen, das von Sequoia Capital und Silver Lake zusammen mit anderen Investoren wie AT&T unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter www.bluedanube.com

