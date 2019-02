München, Deutschland (ots) -



Beim Dreh zur neuen TELE 5 Brand JUGENDSÜNDEN - From Shame to Fame wurde es ziemlich brenzlig. Simon Gosejohann wurde von Wilson Gonzalez Ochsenknecht fast ins Jenseits katapultiert.



Was ist da passiert?



Es sei schon einmal vorweggenommen - Dank unseres grandiosen Produktionsteams Die Filmographen aus München - die sicherheitshalber vor Beginn der Dreharbeiten ihre Ersthelferkenntnisse aufgefrischt hatten - ist zum Glück nichts Schlimmeres passiert.



Frei nach dem Motto "Sich-tot-Stellen kann ja nicht so schwierig sein", ahmten die beiden Jugendsünden-Experten Wilson und Simon mit mehreren Voltstößen Kevin Bacons wohl glanzvollste Szene in "Flatliners - Heute ist ein schöner Tag zum Sterben" nach.



Das Ergebnis? Eine, wenn auch kurze, Erlebnisreise für Simon Gosejohann ins Jenseits - zu seinen Jugendsünden. Ob das wirklich all seine Sünden waren, wird wohl trotz des heiklen Experiments vor laufender Kamera immer sein Geheimnis bleiben...



Gewagt. Getan. TELE 5



