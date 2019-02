Nach einigen Tagen der Erholung lassen es die Anleger zum Wochenschluss erst einmal ruhig angehen. Der Dax startet kaum verändert und dreht dann leicht ins Plus. Der Ausbruch aus der Seitwärtsspanne der vergangenen Wochen ist zwar ein Signal der Stärke. Trotzdem bleibt die Gefahr, dass es eine Bullenfalle gewesen sein könnte. Also ein kurzes positives Aufflackern in einem Bärenmarkt. Wie so oft, zeigt sich das naturgemäß erst mit einigem Abstand. Die Top Themen im Marktbericht von Börse Stuttgart TV: Der Krankenhausbetreiber Rhön-Klinikum hat das Jahr 2018 mit einem Gewinnsprung abgeschlossen. Rückschlag für Tesla: Das einflussreiche US-Verbrauchermagazin Consumer Reports hat seine Empfehlung für den Hoffnungsträger Model 3 zurückgenommen. Der Nahrungsmittelkonzern Kraft Heinz ist 2018 tief in die roten Zahlen gerutscht - Aktie taumelt 20 Prozent. Der Marktbericht aus Stuttgart von Börsenmoderator Andreas Groß