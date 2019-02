Berlin/Zollikofen - Pünktlich zum AWS Summit in Berlin hat T-Systems seinen CloudHub (https://cloud.telekom.de/de/cloudhub) eröffnet. Hier arbeiten Kunden mit Cloud-Experten kreativ an digitalen Lösungen für ihr Geschäft. «Kunden wollen neue Angebote aus der Cloud schneller bewerten. Bei uns testen sie künftig ihre Ideen in einem hochmodernen Umfeld», sagt Michael Meyer, Leiter des CloudHubs.

Der CloudHub ist Teil eines Co-working-Büros. Hier sind auch Mitarbeiter von Amazon Web Services (AWS) tätig. Dazu Start-ups und Freelancer. Die offene Bürowelt besitzt bis zu 40 Arbeitsplätze. Die Arbeit in gemischten Gruppen ermöglicht ein effizienteres Umsetzen von gemeinsamen Zielen. «Die Digitalisierung verlangt auch nach anderen Modellen der Zusammenarbeit», fügt Meyer hinzu. «Wir arbeiten hier bewusst anders. Im CloudHub vertiefen wir die Partnerschaften. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...