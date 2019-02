Die Analysten der DZ Bank streichen die attraktive Dividendenrendite von DAX-Titeln gegenüber Rentenpapieren positiv heraus. Moderates Wirtschaftswachstum in Verbindung mit niedrigen Zinsen verspreche eine solide Entwicklung von Dividendentiteln. Die Experten empfehlen daher, auf nachhaltige Dividendenzahler zu setzen, da diese auch in wirtschaftlich unsicheren Zeiten stabile Zahlungsströme versprächen. Die deutschen Konzerne würden 2019 eine Rekordsumme von über 50 Milliarden Euro und damit 7 Prozent mehr als im Vorjahr an die Aktionäre ausschütten. Die DZ schätzt, dass 56 Prozent der Unternehmen die Dividende anheben und nur 16 Prozent diese kürzen.

Der DAX verspreche eine Dividendenrendite von 3,6 Prozent, was 8 Prozent über dem Durchschnitt der vergangenen Jahre liege. 2018 stand für Dividendeninvestments das Risiko im Vordergrund, dass die Notenbanken die Zinsen schneller als erwartet anheben könnten. Dies hätte die Attraktivität von Aktien gegenüber Anleihen belastet. Bekanntlich sei es anders gekommen. 2019 werden weder in den USA noch in Europa Leitzinsanpassungen erwartet, gleichzeitig sind die Rentenrenditen im Zuge zunehmender Risikoaversion stark gefallen.

Die Qualität der Dividendenaktien sei in den vergangenen Jahren in Deutschland kontinuierlich gestiegen. So zählten immer mehr Unternehmen zum elitären Klub der Dividendenaristokraten. Dies seien Unternehmen, die nach DZ-Definition innerhalb der vergangenen zehn Jahre die Dividenden kontinuierlich angehoben beziehungsweise nicht gekürzt hätten.

