Neuss (www.anleihencheck.de) - Creditreform Rating hat das Rating für die Inhaberschuldverschreibungen (ISIN DE000A1ZSFK3/ WKN A1ZSFK), emittiert von der Herrenhausen Investment S.A., handelnd für Rechnung ihres Compartment 3 auf BBB+ angepasst, so die Creditreform Rating AG.Der Ausblick sei auf stabil gesetzt worden. Die Emissionserlöse dieser Verbriefung seien in den Ankauf eines Junior-Darlehens investiert worden, das wiederum zur Finanzierung eines Shopping Centers in Berlin ausgereicht worden sei. Das angekaufte Darlehen partizipiere nachrangig zu dem Senior-Darlehen an einem vorrangigen Sicherheitenpaket, welches unter anderem aus Grundpfandrechten an der Liegenschaft bestehe. Die nachhaltig verbesserten LTV-Relationen hätten die Ratinganpassung begünstigt, wenn gleich der operative Betrieb der Liegenschaft weiterhin Verbesserungspotenzial biete. Nach unseren Berechnungen ergeben sich für die Inhaberschuldverschreibungen bei durchschnittlicher Betrachtung von gestressten Szenarien Deckungserlöse, die ausreichen, um die Schuldverschreibungen vollständig an die Anleihegläubiger zurückzuführen, so die Creditreform Rating AG. (News vom 19.02.2019) (22.02.2019/alc/n/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...