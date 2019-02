FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 22.02.2019 - 11.00 am



- BERENBERG CUTS INTU PROPERTIES PRICE TARGET TO 130 (150) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS MCBRIDE PRICE TARGET TO 95 (140) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS SUMO GROUP PRICE TARGET TO 170 (205) PENCE - 'BUY' - CFRA RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2200 (2000) PENCE - 'BUY' - CFRA RAISES RELX PRICE TARGET TO 1770 (1700) PENCE - 'HOLD' - CFRA RAISES SERCO GROUP TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 130 (85) PENCE - CREDIT SUISSE CUTS BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 600 (635) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS HSBC PRICE TARGET TO 655 (695) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2000 (1800) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 216 (207) PENCE - 'BUY' - EXANE BNP RAISES HAYS TO 'OUTPERFORM' ('NEUTRAL') - TARGET 180 (175) PENCE - FTSE INDICATED +0.10% TO 7174 (CLOSE: 7167.39) POINTS BY IG - GOLDMAN CUTS CENTRICA TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 132 (158) PENCE - GOLDMAN CUTS PETRA DIAMONDS PRICE TARGET TO 30 (41) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS STANDARD CHARTERED PT TO 910 (930) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' - GOLDMAN RAISES CENTAMIN PRICE TARGET TO 130 (115) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES FRESNILLO PLC PT TO 1300 (1125) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' - GOLDMAN RAISES LONMIN PRICE TARGET TO 75 (50) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC RAISES GREENE KING PRICE TARGET TO 655 (560) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES JD WETHERSPOON PRICE TARGET TO 1475 (1310) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 530 (545) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS KAZ MINERALS PRICE TARGET TO 530 (550) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2290 (2270) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES GO-AHEAD GROUP TARGET TO 1519 (1466) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - ODDO BHF RAISES RIO TINTO TO 'NEUTRAL' (REDUCE) - PRICE TARGET 4400 (3800) PENCE - PEEL HUNT RAISES FUTURE PLC PRICE TARGET TO 750 (660) PENCE - 'BUY' - RBC RAISES RPS GROUP PRICE TARGET TO 210 (200) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS GLAXOSMITHKLINE TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 1650 (1700) PENCE



