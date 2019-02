Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Schwache Industriedaten aus Italien haben diese Woche die Kurse deutscher Bundesanleihen zeitweise steigen lassen, so die Börse Stuttgart.Der richtungsweisende Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264), der die Entwicklung zehnjähriger deutscher Bundesanleihen widerspiegele, sei leicht auf 166,60 Punkte geklettert. Die Sorge der Marktteilnehmer um die wirtschaftliche Stabilität Italiens habe Investoren in den sicheren Hafen deutscher Staatsanleihen getrieben. Im Gegenzug sei die Rendite gesunken. Zehnjährige Bundesanleihen würden bei 0,09 Prozent rentieren. Italien sei zuletzt in die Rezession gerutscht. Die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihen liege aktuell bei 2,8 Prozent und die Entscheidung der Ratingagentur Fitch stehe unmittelbar bevor. Sollte ein Downgrade erfolgen und die Bonität des südeuropäische Landes auf Junk-Niveau sinken, müssten sich große internationale Staatsfonds, Banken im Depot A Bereich und auch große Pensionskassen von diesen Papieren trennen. Die nahe liegende Folge: Sinkende Kurse und steigende Renditen italienischer Staatspapiere. (Ausgabe 8 vom 22.02.2019) (22.02.2019/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...