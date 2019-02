Da der Goldpreis sich in der letzten Zeit erhöht hat, ist der Wert der Yamana Gold Aktie auch gestiegen. Seit Ende 2018 hat eine kleine Aufwärtsbewegung angefangen, der alle Türen offenstehen, sich in einen Aufwärtstrend zu entwickeln. Das letzte Kaufsignal am 31.01.2019 signalisierte den Kursanstieg im vergangenen Monat. Ein weiteres könnte im Verlauf von wenigen Wochen entstehen. Für die Yamana Aktie sieht der Stand der Dinge gut aus.

Wie sieht es im Trend aus?

Derzeit läuft eine Aufwärtsbewegung ... (Maximilian Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...