Ist das der nächste Preiskampf zwischen Edeka und einem globalen Hersteller? Offenbar streitet Edeka mit Kraft Heinz über Preise und beide Unternehmen bleiben stur. Die Folge: Es drohen wieder einmal Lücken im Regal.

Vor ziemlich genau einem Jahr ging es gegen Nestlé, vor einigen Monaten waren dann Red Bull und Mars an der Reihe. Und nun soll sich Deutschlands größter und somit mächtigster Supermarktbetreiber mit dem nächsten globalen Konzern anlegen: Edeka liegt offenbar im Zwist mit dem Ketchup-Hersteller Kraft Heinz. Das berichtet die "Lebensmittel Zeitung" (LZ). In den Edeka-Regalen tun sich demnach bereits große Lücken auf, weil Kraft Heinz den Einzelhändler nicht mehr mit Ketchup und Saucen beliefert.

Am Ende der vorangegangen Preiskämpfe gaben die Hersteller unter Edekas Druck nach: Mit Nestlé einigte sich Edeka auf günstigere Preise. Und auch die Produkte von Mars kehren zurzeit wieder in die Supermärkte zurück. Doch bei dem Streit mit Kraft Heinz sieht es nun wohl etwas anders aus: Denn laut dem Bericht der "LZ" lässt nicht Edeka seine Macht spielen, um den Hersteller zu günstigen Preisen zu zwingen. Vielmehr soll Kraft Heinz die Lieferbeziehungen beendet haben, weil Edeka eine Preiserhöhung nicht akzeptieren wollte. In den vorangegangenen Konflikten hatte Edeka Produkte von Nestlé, Mars und Red Bull ausgelistet.

Nun geht es um die Frage, welchen der Akteure der Abbruch dieser Geschäftsbeziehungen teurer zu stehen kommt und wer mehr Macht ausüben kann. Etwa Edeka, der größte deutsche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...