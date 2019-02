Die Begleitforschung des Technologieprogramms "IKT für Elektromobilität III" veranstaltet zusammen mit seinen Pilotprojekten die Veranstaltungsreihe Roadshow "IKT für Elektromobilität". Zur ersten Roadshow unter dem Motto "Volle Ladung voraus - heute schon an morgen denken" lädt das Projekt WINNER (Wohnungswirtschaftlich integrierte netzneutrale Elektromobilität in Region und Quartier) am 21. März ...

Den vollständigen Artikel lesen ...