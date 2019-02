Volkswagen verpasst seinem T6 ein Facelift und lässt das auch als Bulli bekannte Modell im überarbeiteten Look nun auch mit reinen Elektroantrieb vorfahren. In ausgewählten Märkten wird der upgedatete Kleinbus namens T6.1 ab diesem Herbst in den Handel kommen. Das gilt auch für die E-Version. Das Facelift des T6 wird vor allem in Form des breiteren Kühlergrills deutlich. Neben weiteren moderaten Anpassungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...