Neuss (ots) - Yanfeng Automotive Interiors (YFAI), der weltweit führende Anbieter automobiler Innenausstattung, ist neuer Partner der Innovationsplattform Startup Autobahn in Stuttgart. Mit einem umfangreichen Förderprogramm unterstützt die Plattform Start-ups aus dem Mobilitätssektor und bringt sie mit etablierten Unternehmen und Forschungseinrichtungen zusammen. Startup Autobahn ist Teil des globalen Mobilitätsökosystems Plug and Play, zu dem seit 2018 auch YFAI gehört.



"Wie unser kürzlich vorgestelltes Innenraumkonzept XiM20 zeigt, eröffnet die Mobilität von Morgen völlig neue Technologien und Gestaltungsmöglichkeiten für den Fahrzeuginnenraum", erklärt Han Hendriks, Chief Technology Officer bei YFAI. "Durch unsere Zusammenarbeit mit Plug and Play in Kalifornien konnten wir unsere Innovationsarbeit bereits erfolgreich vorantreiben. Wir sind davon überzeugt, dass wir auch bei Startup Autobahn starke Partner finden können, um mit visionären Technologien das Autointerieur weiter zu revolutionieren."



Als Europas größte Plattform für Open Innovation steht bei Startup Autobahn ein offener Austausch von disruptiven Ideen und Technologien im Vordergrund. Die Stuttgarter Forschungsfabrik ARENA2036 bietet dabei die besten Voraussetzungen für eine schnelle und unkomplizierte Zusammenarbeit von Unternehmen und ausgewählten Start-ups aus der ganzen Welt. YFAI möchte diese Möglichkeit nutzen, um in Kooperation mit jungen Unternehmen an neuen Technologien für den Fahrzeuginnenraum der Zukunft zu arbeiten. "Die Gründerszene bringt einen enormen Innovationsgeist mit sich, von dem auch die Entwicklung bei uns im Unternehmen profitiert. Zugleich erhalten die Start-ups durch die Partnerschaft Zugang zu unserer langjährigen Expertise in der Automobilindustrie", sagt Han Hendriks.



Sascha Karimpour, Managing Director Plug and Play Germany, sagt zur kürzlich geschlossenen Partnerschaft: "Mit seiner klaren Vision für die Zukunft des Fahrzeuginnenraums ist YFAI ein wichtiger Partner für unsere Innovationsplattform. Durch den direkten Dialog mit der Mobilitäts-Gründerszene bietet Startup Autobahn die ideale Umgebung für die Weiterentwicklung des Fahrgasterlebnisses."



Über Yanfeng Automotive Interiors:



Yanfeng Automotive Interiors (YFAI) ist weltweit führend in der automobilen Innenausstattung und gestaltet Gegenwart und Zukunft des Erlebnisraums "Auto". Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Shanghai und beschäftigt global mehr als 33.000 Mitarbeiter an rund 110 Entwicklungs- und Produktionsstandorten in 20 Ländern. YFAI entwirft, entwickelt und fertigt innovative Innenraumkomponenten für alle Automobilhersteller. Das Unternehmen entstand 2015 als Joint Venture zwischen Yanfeng, einem der größten Automobilzulieferer in China, und Adient, dem weltweit führenden Anbieter von Automobilsitzen. Weitere Informationen finden Sie unter www.YFAI.com.



Über STARTUP AUTOBAHN:



STARTUP AUTOBAHN ist eine von Plug and Play bereitgestellte Innovationsplattform, die als Schnittstelle zwischen branchenführenden Unternehmen und jungen Tech-Firmen dient. STARTUP AUTOBAHN wurde im Mai 2016 von Daimler, dem Plug and Play Tech Center, der Universität Stuttgart und ARENA2036 als offene Innovationsplattform mit globaler Reichweite gegründet. Seitdem hat STARTUP AUTOBAHN mit den Anchor-Partnern Hewlett Packard Enterprise, DXC Technology, ZF Friedrichshafen, BASF, Porsche, Deutsche Post DHL Group, Webasto, Rolls-Royce Power Systems, Samvardhana Motherson, T-Systems und den Ecosystem-Partnern Murata, HELLA, BENTELER, Linde Group, AGC Glass Europe, Wieland Ventures, Jardine Matheson Limited, Covéa, Cepsa, Bleistahl, BP, Hyundai, TÜV Rheinland und Yanfeng Automotive Interiors zusammengearbeitet, um neue Innovationsideen zu verwirklichen.



