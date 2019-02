Heutzutage hat die Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen einen hohen Stellenwert bei der Energiespeicherung eingenommen. Als technologischer Haupttrend haben sich mittlerweile Elektrofahrzeuge herauskristallisiert, wobei die Energieversorgung sowohl über Batterien als auch Brennstoffzellen erfolgt. Schlüsselfaktoren sind hier Reichweite und Gewicht. Mit eher geringem Energieinhalt und hohem Gewicht sind Batterien weit von der Energiedichte fossiler Brennstoffe entfernt. Zwar sind Fahrzeugbatterien billiger geworden, jedoch sind sie nach wie vor der größte Kostentreiber bei reinen Elektrofahrzeugen. Hinzu kommt, dass fossile Energie noch immer einen Großteil der Elektrizität für die Elektromobilität erzeugt. Um die Schadstoff- und Feinstaubemissionen zu eliminieren, müssen Hersteller den Energieverbrauch der Fahrzeuge reduzieren und gleichzeitig die Kosten senken.

Als Hauptenergieverbraucher im Elektrofahrzeug gilt der Antriebsstrang. Eine effizientere Gestaltung des Antriebsstranges wirkt positiv auf die Reichweite und das Fahrzeuggewicht und führt zudem zu einem niedrigeren Energieverbrauch. Weniger Energie pro gefahrenem Kilometer bedeutet kleinere Batterien für dieselbe Reichweite oder eine höhere Reichweite für dieselbe installierte Batteriekapazität.

Nutzfahrzeuge elektrifizieren

Viele Initiativen rund um den Pkw gehen derzeit von Automobilherstellern und den Gesetzgebern aus, um die CO2-Emissionen zu senken. Auf Nutzfahrzeuge wirken sich die Maßnahmen jedoch weitaus geringer aus, obwohl gewerblich genutzte Fahrzeuge in der Regel deutlich größere Strecken pro Jahr zurücklegen und für 38 Prozent aller durch Straßenfahrzeuge ausgestoßenen Emissionen verantwortlich sind.

E-Traction ist ein niederländischer Hersteller und Entwickler elektrischer Antriebsstränge mit Fokus auf der Technologie für Radnabenmotoren. Das Unternehmen konzentriert sich seit über zehn Jahren auf elektrische Nutzfahrzeuge und hat speziell dafür Antriebskonzepte entwickelt. Darüber hinaus verfolgt E-Traction einen globalen Ansatz und hat eine intelligente Steuerungstechnologie entworfen, um die Effizienz des elektrischen Antriebs durch die Entwicklung von Steuerungsalgorithmen und die Integration mit anderen Systemen im Fahrzeug weiter zu optimieren.

Kosten und Nutzen ermitteln

Wesentlicher Faktor für eine geringere Belastung des Batteriespeichers sowie für den Energieverbrauch ist der Wirkungsgrad. Für diese Gleichung gibt es jedoch noch zusätzliche Parameter. So sind etwa die Kosten ein weiterer entscheidender Faktor, um die Entwicklung in Richtung Nullemission zu beschleunigen. Das Abrechnungsverfahren Total Cost of Ownership (TCO) beschreibt die Kosten über die Lebensdauer des Fahrzeugs und schließt alle wichtigen Faktoren ein. TCO beinhaltet die Beschaffungskosten der einzelnen Fahrzeugkomponenten wie etwa Antriebsstrang oder Batterien, aber auch die Instandhaltungskosten, die aufgewendeten Energiekosten sowie die Ausfallzeiten etwa beim Laden der Batterie. Zusätzlich berücksichtigt es noch Daten zur Nutzlast der Fahrzeuge und die erforderliche Flottengröße, um im Verkehr eine bestimmte Transportkapazität zu erreichen. Je mehr Passagiere ein Fahrzeug im Rahmen des zulässigen Gesamtgewichtes (Gross Vehicle Weight, GVW) befördern kann, desto weniger Fahrzeuge sind notwendig, um eine bestimmte Flottentransportkapazität zu erreichen. Gleiches gilt für den Warentransport. Daher sorgt ein TCO-Berechnungsmodell für jeden Anwendungsfall und für jedes eingesetzte System für eine Kostenoptimierung über den gesamten Lebenszyklus hinweg. TCO-Berechnungen mit unterschiedlich effizienten Antriebssträngen zeigen Abweichungen der Kosten über die Lebensdauer des Fahrzeugs ...

