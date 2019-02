BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung will am kommenden Mittwoch eine Verlängerung des Vertrages von Bundesbank-Präsident Jens Weidmann besiegeln. Die Vorlage sei am Mittwoch im Kabinett, hieß es aus der Regierung. "Ich kann bestätigen, dass das Bundesfinanzministerium dem Kabinett kommenden Mittwoch einen entsprechenden Vorschlag zur Entscheidung vorlegen wird", sagte Ministeriumssprecherin Jeanette Schwamberger bei einer Pressekonferenz in Berlin.

Mit dem Beschluss will das Kabinett Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eine Bestellung Weidmanns als Notenbankpräsident für weitere acht Jahre vorschlagen. Dies hatte die Regierung bereits Mitte Januar angekündigt. "Der Bundesbankpräsident hat das Amt überzeugend und beeindruckend ausgeübt, so dass es gut wäre, wenn er das Amt fortführt", hatte ein Regierungssprecher zur Begründung erklärt. Weidmanns derzeitige Amtszeit läuft zum 30. April aus.

