(shareribs.com) London 22.02.2019 - Die Förderung von Rohöl in den USA ist in der vergangenen Woche auf ein neues Rekordhoch gestiegen. Die Ölpreise zeigen sich etwas fester, nachdem der jüngste EIA-Bericht die Preise belastete. Die Energy Information Administration teilte am Donnerstag mit, dass die Förderung von Rohöl in den USA in der vergangenen Woche um 100.000 auf 12,0 Mio. Barrel pro Tag gestiegen ...

