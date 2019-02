Im Zentrum der Startup-Szene Israels sind nun auch Kooperationen mit Gründern und Hochschulen geplant.

In kleinen Teams sollen Experten verschiedener Fachgebiete zusammenarbeiten, sich mit der lokalen Szene vernetzen sowie Trends, Technologien und Innovationen bewerten und vorantreiben. "Tel Aviv verfügt über eine der am schnellsten wachsenden Startup-Szenen weltweit - gerade auch in den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...