Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Nordex von 7,80 auf 8,30 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Verkaufen" belassen. Analyst Sven Diermeier reagierte in einer am Freitag veröffentlichten Studie auf die vorläufigen Jahresbilanz 2018, die leicht besser als erwartet ausgefallen war. Als Reaktion auf die Resultate hob er das Kursziel an. Allerdings dürfte der starke freie Mittelzufluss nicht nachhaltig auf diesem Niveau haltbar sein./hosbr/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2019 / 07:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2019 / 08:15 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0047 2019-02-22/14:34

ISIN: DE000A0D6554