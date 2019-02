BERLIN (Dow Jones)--Die Sozialdemokraten verharren trotz Linksrucks in ihrem Umfragetief. Wie aus dem jüngsten ZDF-Politbarometer hervorgeht, bewerten beinahe drei Viertel der Deutschen die stärkere Fokussierung der Sozialdemokraten auf die Sozialpolitik positiv, allerdings führt die jüngste Profilierung nicht zu mehr Wählerstimmen.

So verliert die SPD bei der Befragung von 1.226 Deutschen in der Zeit vom 19. bis zum 21. Februar 1 Prozentpunkt auf 15 Prozent. Die Union hingegen verbessert sich um einen Punkt auf 31 Prozent, obwohl die konservative Ausrichtung der Partei von 57 Prozent der Befragten negativ gesehen wird. Allerdings wünschen sich ebenfalls 57 Prozent der Befragten eine Verschärfung der Flüchtlingspolitik während 34 Prozent dagegen sind.

Bei den Oppositionsparteien gibt in der Wählerpräferenz kaum Veränderungen. So würden sich 13 Prozent der Befragten für die AfD entscheiden, plus 1 Punkt, und 7 Prozent für die FDP, die 1 Punkt verliert. Die Linke bleibt bei 9 Prozent und die Grünen bei 20 Prozent. Damit wäre weiterhin das einzig mögliche Zweierbündnis eine Koalition aus CDU/CSU und Grüne.

Der beliebteste Politiker bleibt Wolfgang Schäuble, gefolgt von Robert Habeck, Angela Merkel, Annegret Kramp-Karrenbauer und Olaf Scholz.

