Nach dem Abschluss der Achtelfinal-Hinspiele in der UEFA Champions League geht am Wochenende das Rennen um die Deutsche Meisterschaft in die nächste Runde. Im Fokus steht unter anderem der zuletzt geschmolzene Vorsprung des BVB auf den FC Bayern. Alle aktuellen Themen diskutieren Jörg Wontorra und Patrick Wasserziehr am Sonntag mit ihren Gästen.



"Wontorra - der o2 Fußball-Talk" meldet sich am Sonntag um 10.45 Uhr im Free-TV auf Sky Sport News HD, "Sky90" rundet den Spieltag am Sonntagabend um 19.55 Uhr direkt im Anschluss an das späte Sonntagsspiel zwischen Dortmund und Leverkusen ab.



An diesem Sonntag begrüßt Jörg Wontorra unter anderem Sandro Schwarz. Am Donnerstag wurde sein Vertrag als Trainer des 1. FSV Mainz vorzeitig bis 2022 verlängert. Nach dem knappen Klassenerhalt in der Vorsaison hat er es trotz zuletzt drei Niederlagen in Folge geschafft, sich mit seiner Mannschaft im gesicherten Mittelfeld der Bundesliga festzusetzen. Platz elf und 27 Punkte scheinen in dieser Saison bereits zu diesem frühen Zeitpunkt ein komfortabler Vorsprung auf die Abstiegsränge. Nach dem Spiel gegen Schalke am Samstag steht Sandro Schwarz bei Jörg Wontorra Rede und Antwort.



Ebenfalls zu Gast ist Dr. Felix Brych. Der 43-jährige Münchener ist seit 2004 Bundesliga-Schiedsrichter und pfeift seit 2007 auch international. 2017 erhielt er die Auszeichnung als Weltschiedsrichter des Jahres und leitete das Finale der UEFA Champions League. Seit vielen Jahren gehört er zu den besten Schiedsrichtern der Bundesliga und wird sich bei Jörg Wontorra unter anderem zur derzeit viel diskutierten Handspielregel äußern.



Komplettiert wird die Runde von Sky Experte Lothar Matthäus, Carli Underberg (stellvertretender Sportchef Bild) und Sky Reporter Marc Behrenbeck.



"Wontorra - der Fußball Talk" wird am Sonntag ab 10.45 Uhr frei empfangbar auf Sky Sport News HD, im Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App sowie per Facebook Live auf facebook.com/SkySportDE ausgestrahlt.



"Sky90" am Sonntagabend mit Didi Hamann, Ewald Lienen und Michael Schulz



Direkt nach Abpfiff des Bundesliga-Spitzenspiels zwischen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen meldet sich Moderator Patrick Wasserziehr mit einer neuen Ausgabe von "Sky90". Die Fußballdebatte beginnt um 19.55 Uhr.



Im Fokus steht dieses Mal der Titelkampf und der geschrumpfte Vorsprung des BVB auf die Bayern sowie das unmittelbar vorausgehende Spiel der Borussen gegen Ex-Trainer Peter Bosz und die Werkself. Zu Gast ist der ehemalige Bundesliga-Profi Michael Schulz, der die Hälfte seiner insgesamt zehn Bundesliga-Saisons in Dortmund spielte. Darüber hinaus war er für Werder Bremen und Kaiserslautern aktiv.



Außerdem begrüßt Patrick Wasserziehr die Sky Experten Ewald Lienen und Didi Hamann im Studio. Komplettiert wird die Runde von Vim Vomland, der seit 37 Jahren als Bild-Reporter arbeitet. Neben der deutschen Nationalmannschaft berichtet er über Bayer 04 Leverkusen und den 1. FC Köln.



