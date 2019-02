Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Vodafone anlässlich einer möglichen Kooperation mit Telecom Italia auf "Buy" mit einem Kursziel von 268 Pence belassen. Die angestrebte Partnerschaft beim Aufbau des schnellen 5G-Mobilfunknetzes in Italien wäre für beide Unternehmen sinnvoll, da sie riesige Investitionssummen sparen würden, schrieb Analyst Robert Grindle in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 21.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.02.2019 / 21:48 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0068 2019-02-22/15:33

ISIN: GB00BH4HKS39