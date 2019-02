Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für HSBC nach Zahlen von 695 auf 655 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Jahreszahlen der Bank seien schwächer als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst David Wong in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Bewertung sei im Vergleich zu den anderen europäischen Banken hoch./mf/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2019 / 04:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0076 2019-02-22/15:44

ISIN: GB0005405286