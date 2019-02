Der US-Musiker und Schlagersänger Gus Backus ist tot. Er starb laut übereinstimmenden Medienberichten am Donnerstag im Alter von 81 Jahren.

Backus wurde als US-Soldat 1957 nach Wiesbaden verlegt. Dort gründete er die Gruppe "Vidells" und nahm ein Jahr später während eines Heimaturlaubs in den USA zwei eigene Lieder auf. Die Plattenfirma Polydor nahm ihn anschließend im Jahr 1959 unter Vertrag. Danach feierte Backus in den 1960er Jahren mit Titeln wie "Der Mann im Mond" oder "Da sprach der alte Häuptling der Indianer" sowie "Sauerkraut-Polka" in Deutschland große Erfolge.

1973 stieg Backus aus dem Showgeschäft aus und kehrte in die USA zurück. In den 1980er Jahren kam er aber wieder nach Deutschland und lebte bis zuletzt in Germering in der Nähe von München.