Die Aktien von Kraft Heinz brachen um 26 Prozent ein. Das ist der größte Kurssturz seit der Fusion von Kraft und Heinz vor rund vier Jahren.

Die Wall Street geht am Freitag mit leichten Gewinnen in den Handelstag. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notiert bei 25.956 Stellen etwa 0,4 Prozent fester. Ein Titel fällt an der Wall Street besonders auf: Kraft Heinz muss starke Verluste von bis zu 27 Prozent hinnehmen. Der Ketchup-Hersteller ist 2018 wegen einer 16 Milliarden Dollar hohen Abschreibung auf den Wert vieler Marken tief in die roten Zahlen gerutscht: Das Unternehmen muss ein Minus von 10,3 Milliarden Dollar hinnehmen - im Vorjahr ...

