In einer früheren Krise hätte wohl Google fast einmal Tesla gekauft. Und das Übernahme-Thema bleibt relevant. In dieser Woche wies nun Freddie Lait von Latitude Investment Management darauf hin, dass die Bewertung von Tesla zwar hoch sei - doch es gebe triftige Gründe, wieso dennoch ein ganz großer Tech-Player wie Apple zugreifen könnte. "Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass Tesla zu dieser Bewertung gekauft wird", so Lait im Interview mit CNBC. Seine Begründung: "Tesla hat schon sein eigenes Betriebssystem, seine eigene Technologie und eine großartige Marke."

