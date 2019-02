Mainz (ots) -



Explodierende Mieten, unhaltbare Zustände in Mehrfamilienhäusern und Mietnomaden machen Wohnen zu einem aktuellen Aufreger-Thema. Gibt es neue Lösungen für Mieter und Eigentümer? Am Dienstag, 26. Februar 2019, 17.10 Uhr im ZDF, geht "hallo deutschland hautnah" dieser Frage nach. Die Filmautoren Maren Boje, Anna Sofia Angelis und Jochen Schulze berichten in "Wucher, Baupfusch, Mietnomaden - Ärger ums Wohnen" über Entmietung, Leerstand und neue Wohnkonzepte.



Seit die Wohnungsbaugesellschaft Arcadia Estates vor zwei Jahren die Immobilie in der Habersaathstraße 40-48 in Berlin mit 106 Wohnungen gekauft hat, erleben die Bewohner einen gnadenlosen Verdrängungskampf: Mit fristlosen Kündigungen, Schikanen und exorbitanten Mieterhöhungen sollen Mieter zum Auszug bewegt werden. Das Ziel der neuen Eigentümer: Entmietung, Luxussanierung, Neuvermietung. Doch in Berlin ebenso wie in anderen Ballungszentren wehren sich immer mehr Bewohner gegen die aus ihrer Sicht ungerechte Entmietung.



Im hessischen Baunatal hat Rosemarie Bugiel ein ganz anderes Problem: Einer ihrer Mieter zahlt nicht mehr. Für die Rentnerin ein Riesenproblem, denn die Vermietung der Wohnung sollte ihre finanzielle Alterssicherung sein. Doch inzwischen sind über 4000 Euro Schulden aufgelaufen.



Mit einem neuen Wohnkonzept erwecken Philipp Sanders und Stefanie Beck großes Interesse: Im oberfränkischen Mehlmeisel errichtet das junge Paar gerade ein ganzes Wohnviertel aus sogenannten Tiny Houses. Diese Mini-Häuser sind mit einer Wohnfläche von circa 50 Quadratmetern vergleichsweise winzig, aber bis ins Detail durchdacht. Der Preis von etwa 40.000 Euro für ein fertig ausgebautes Haus macht dieses neue Konzept zusätzlich attraktiv.



Seit 2013 bietet das News- und Boulevardmagazin "hallo deutschland" mit "hallo deutschland hautnah" in unregelmäßigen Abständen Dokumentationen zu gesellschaftlich relevanten Themen.



