Die Volkswagen-Vorzüge haben am Freitagnachmittag positiv auf die Zahlen für 2018 reagiert und sich mit einem Plus von zuletzt 0,72 Prozent auf 147,64 Euro ins obere Dax-Feld geschoben. In der Spitze ging es bis auf 194,44 Euro hoch.

Der Autobauer hatte eine bereinigte operative Gewinnmarge (Ebit-Marge) von 7,3 Prozent ausgewiesen. Am Markt prognostiziert waren 7,1 Prozent. Die Marge sei das Wichtigste, sagte ein Händler in einer ersten Reaktion.

Die Papiere waren 2015 nach Bekanntwerden des Dieselskandals bis auf unter 90 Euro abgestürzt und hatten sich dann bis Anfang des vergangenen Jahres mühsam nach oben gearbeitet mit in der Spitze etwas mehr als 190 Euro. Dabei half, dass es im Tagesgeschäft für den Konzern nach wie vor ordentlich läuft und nach Ansicht von Analysten weiter große Einsparmöglichkeiten bestehen.

Seit dem Sommer 2018 pendelt der Kurs in einer Seitwärtsspanne zwischen 131 und 160 Euro, während der europäische Autosektor in dieser Zeit deutlich nachgab. Die Branche steht wegen der Diskussion um die Zukunft des Diesels und der drohenden US-Zöllen unter Druck./ajx/he

ISIN DE0007664039

AXC0204 2019-02-22/16:42