Share Now - so heißt der neue Marktführer für Carsharing in Deutschland. Dort bündeln BMW und Daimler ihre Mobilitätsdienste und machen kleineren Anbietern das Leben schwer. Doch die zeigen sich durchaus selbstbewusst.

"DriveNow+car2go=SHARE NOW" als Überschrift, darüber ein Bild, auf dem sich ein BMW i3 mit dem DriveNow-Logo und ein Smart mit dem Car2Go-Logo so nah gegenüberstehen, dass sie sich beinahe küssen. Zwischen den Autos ploppen weiße Herzen auf. Eine solch romantisierende E-Mail fanden Kunden vom Carsharing-Dienst DriveNow heute in ihrem Postfach.

Tatsächlich beschreibt die Gleichung in der Mail ganz gut, was mit dem heutigen Tag in Kraft tritt: Die beiden führenden Carsharing-Anbieter in Deutschland schließen sich zusammen. Die Dimension des Deals ist jedoch größer, als die niedliche Darstellung glauben machen möchte.

Es verbinden sich nämlich auch gleichzeitig zwei der größten deutschen Unternehmen überhaupt: Hinter DriveNow steht BMW und hinter Car2Go Daimler. Die beiden deutschen Automobilhersteller bündeln ihre Mobilitätsangebote und stellen nun nach eigener Aussage den weltweit führenden Anbieter von Free-Floating-Carsharing dar. Das ist die populärste Art des Carsharings, bei der die Autos innerhalb des Geschäftsgebiets in jeder Straße sowie an jeder Ecke abgestellt werden können.

Mit Share Now entsteht ein Joint Venture, das laut eigenen Angaben mehr als 4 Millionen Kunden hat, mehr als 20.000 Fahrzeuge betreibt und in 30 Standorten in 13 Ländern der Welt aktiv ist. Diese Zahlen klingen nach einer gewaltigen Marktmacht, statt nach einem niedlichen Verbund aus Autos, die sich untereinander besonders gerne haben. Und die Fahrzeuge von Mercedes, BMW, Smart und Mini dürften es den kleineren Carsharing-Anbietern - von denen es einige gibt - im Wettbewerb noch einmal schwerer machen als bisher.

"Der Kunde will nicht 15 Apps haben"

Einer dieser Wettbewerber ist Flinkster, der drittgrößte Anbieter in Deutschland und ein Angebot der Deutschen Bahn. Ein positiver Effekt der Fusion von Car2Go und DriveNow liegt auf der Hand: Flinkster steigt hierzulande zum zweitgrößten Carsharing-Anbieter mit 376.000 Kunden auf. Viel mehr positive Auswirkungen dürfte der neue Carsharing-Champion für Flinkster nicht parat haben.

Denn vielen Carsharing-Nutzer in den Städten, in denen Share Now verfügbar ist, wird dieser eine, marktführende Anbieter mehr als genügen: "Der Kunde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...