Entrust Datacard, ein führender Anbieter von Technologielösungen für Trusted Identity und sichere Ausgabe, gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von nCipher Security, dem marktführenden Unternehmen im Bereich Mehrzweck-Hardware-Sicherheitsmodule (GP HSM) von Thales unterzeichnet hat, das seit Januar 2019 als eigenständiges Unternehmen innerhalb von Thales tätig ist. Thales veräußert sein nCipher GP HSM-Geschäft im Einklang mit den behördlichen Genehmigungen, die erforderlich sind, um die bevorstehende und bereits angekündigte Übernahme von Gemalto durch Thales abzuschließen und einen starken wettbewerbsfähigen Marktführer auf dem HSM-Markt zu gewährleisten.

Mehrzweck-HSMs sind eine Kernkomponente der Lösungen von Entrust Datacard und bilden einen grundlegenden Bestandteil der Sicherheitsinfrastruktur der Public Key Infrastructure (PKI) und des Secure Socket Layer (SSL)-Angebots des Unternehmens. Die Übernahme wird es dem Unternehmen ermöglichen, nicht nur seine Fähigkeit weiter auszubauen, seinen Kunden Lösungen anzubieten, die ihren Bedarf an Anwendungsfällen mit hoher Sicherheit decken, sondern auch den gestiegenen Bedarf an Datensicherheit zu decken, der aus Vorschriften wie der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und der Verordnung über elektronische Identifizierungs-, Authentifizierungs- und Treuhanddienste (eIDAS) resultiert. Die Übernahme stärkt das Technologieportfolio von Entrust Datacard, das Daten und Identitäten in internen, Cloud- und Hybridnetzwerken sowie vor häufigeren und anspruchsvollen Cyberangriffen sichert. Sie bietet ebenfalls eine bewährte, vertrauenswürdige Plattform, die die Sicherheit der im Mittelpunkt der digitalen Initiativen von heute und morgen stehenden Anwendungen verbessert und erweitert, einschließlich des Internets der Dinge, des digitalen Zahlungsverkehrs, der Kartenausgabe und der Blockchain.

"Diese Übernahme ist eine ausgezeichnete Ergänzung zu unserer Expertise sowohl in der Kryptographie als auch bei der Hardware und wird unsere Fähigkeit erweitern, die sich wandelnden Sicherheitsanforderungen unserer Kunden weltweit zu erfüllen und gleichzeitig unser eigenes Wachstum zu beschleunigen", so Todd Wilkinson, Präsident und CEO von Entrust Datacard. Er fuhr fort: "Die Thales Mehrzweck-HSM-Lösung, bekannt als nCipher, hat eine starke Marktposition auf der Grundlage einer Vielzahl von Anwendungsfällen, bringt außergewöhnliches Talent mit sich und bietet uns die Möglichkeit, noch umfassendere Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln."

"nCipher Security freut sich, Entrust Datacard beizutreten: Es gibt eine starke Synergie zwischen unseren Lösungen und die Kombination unserer Unternehmen wird die Innovation für unsere Kunden beschleunigen, da sie Initiativen wie Mobilität, Cloud und IoT ergreifen, um ihr Geschäft auszubauen und gleichzeitig den Schutz von Daten und das Management des ständig wachsenden Cyberrisikos anstreben", sagte Cindy Provin, Geschäftsführerin von nCipher Security.

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt des erfolgreichen Abschlusses der Übernahme von Gemalto durch Thales, der Genehmigung von Entrust als geeignetem Käufer durch die Europäische Kommission, das US-Justizministerium, die australische Wettbewerbsbehörde (Competition and Consumer Commission) und die New Zealand Commerce Commission sowie der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen. Zusätzliche Informationen zur Übernahme werden nach Transaktionsabschluss veröffentlicht. Die Übernahme wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2019 abgeschlossen sein. Die finanziellen Einzelheiten zur Übernahme wurden nicht bekannt gegeben.

Weitere Informationen über Entrust Datacard finden Sie unter www.entrustdatacard.com.

Über die Entrust Datacard Corporation

Verbraucher, Bürger und Arbeitnehmer erwarten zunehmend Erfahrungen, die jederzeit und überall verfügbar sind ganz gleich, ob sie einkaufen, Grenzen überschreiten, E-Government-Services nutzen oder sich in Unternehmensnetze einloggen. Entrust Datacard bietet Technologien für vertrauenswürdige Identitäten und sichere Transaktionen, die diese Erfahrungen zuverlässig und sicher machen. Die Lösungen der Firma reichen in der physischen Welt von Finanzkarten, Reisepässen und Personalausweisen bis zum digitalen Reich der Authentifizierungen, Zertifikate und sicheren Kommunikationsverbindungen. Mit über 2.200 Mitarbeitern auf der ganzen Welt und einem Netzwerk aus starken globalen Partnern betreut Entrust Datacard weltweit Kunden in 150 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.entrustdatacard.com.

Über nCipher Security

Das heutige, sich schnell wandelnde digitale Umfeld erhöht die Kundenzufriedenheit, schafft einen Wettbewerbsvorteil und verbessert die operative Effizienz. Es vervielfacht ebenfalls die Sicherheitsrisiken. nCipher Security, eines der führenden Unternehmen auf dem Markt für Mehrzweck-Hardware-Sicherheitsmodule (HSM), unterstützt weltweit führende Unternehmen durch die Vermittlung von Vertrauen, Integrität und Kontrolle für ihre geschäftsentscheidenden Informationen und Anwendungen. Unsere kryptografischen Lösungen dienen der Sicherung neuer Technologien Cloud, IoT, Blockchain, digitale Zahlungen sowie der Einhaltung neuer Compliance-Mandate mittels der gleichen bewährten Technologie, auf die sich global tätige Unternehmen heute zum Schutz gegen Bedrohungen ihrer sensiblen Daten, ihrer Netzwerkkommunikation und ihrer Firmeninfrastruktur verlassen. Wir schaffen Vertrauen für Ihre geschäftsentscheidenden Anwendungen, gewährleisten die Integrität Ihrer Daten und ermöglichen Ihnen die komplette Kontrolle heute, morgen, jederzeit. www.ncipher.com

