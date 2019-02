Der Siegeszug von Netflix unter seinem Gründer Reed Hastings schien lange unaufhaltsam. Jetzt bringen wachsende Schulden, schwache Renditen im Zukunftsgeschäft und neue Konkurrenten das Unternehmen in Bedrängnis.

Das Städtchen Los Gatos schläft noch im frühen Morgenlicht. Dann aber setzt irgendwann der Treck ein, rollen reihenweise Audis und Teslas, auch ein paar Fiats an. Sie parken vor vier viergeschossigen Gebäuden nahe dem Highway 85, gut 90 Kilometer südlich von San Francisco. Glas, Terrassen, viel frisches Grün suggerieren Transparenz. Tatsächlich ist "The Grove" ("der Hain") eine Festung; bei Bedarf verdunkeln sich die "Smart Glas"-Scheiben. Mag sein, dass Netflix seine Kunden mit offenen Armen empfängt, ihnen leicht Zugang zu Tausenden Filmen und Serien verschafft. Was die Firmenzentrale anbelangt, gibt sich der Pionier des Videostreamings verschlossen, fast abweisend.

Der kalifornische Video-Visionär treibt seit zehn Jahren die globale Medienbranche vor sich her. Mit einer auf Druck und hohen Gehältern aufgebauten Firmenkultur. Mit überlegener Computertechnik und einer cleveren Markeninszenierung. Netflix macht Fernsehsendern und Kinos Zuschauer abspenstig und krempelt das Sehverhalten von Fernsehzuschauern um. Netflix setzt mit Serienproduktionen wie "Orange Is the New Black", "Narcos" und "Stranger Things" Maßstäbe in Sachen Ausstattung, Dramaturgie und horizontales Erzählen. Und Netflix-Chef Reed Hastings beschert der Welt neue soziologische Phänomene wie das Binge-Watching, das stundenlange Glotzen von TV-Serien.

Nun aber fährt die Betriebswirtschaft der digitalen Traumfabrik in die Parade. Netflix droht zum Opfer seines selbst entfachten Booms zu werden. Der Konzern steckt Unsummen in immer aufwendigere Produktionen, um Zuschauer weltweit für sein Programm zu begeistern, verbrennt Geld und häuft Schulden an. Und die Konkurrenz belauert die finanzielle Schwäche des Branchenprimus. Das Wachstumsfeld Streaming ruft neben dem Dauerrivalen Amazon neue, solvente Wettbewerber wie Apple, Disney und Warner auf den Plan, die über mehr Geld und hervorragende Kundenbeziehungen verfügen. Das treibt die Kosten, drückt die Preise - und wird Netflix Zuspruch und Inhalt kosten. Im Heimatmarkt USA sind die Grenzen des Wachstums erreicht. Die Expansion im Ausland ist aufwendig - und weniger lukrativ.

In Anlehnung an den ersten Welterfolg sehen Skeptiker Netflix bereits als "House of Cards", als Kartenhaus, in sich zusammenbrechen. "Das grundlegende Geschäftsmodell scheint nicht durchhaltbar", sagt Aswath Damodaran, Professor für Finanzierung an der Stern School of Business in New York. Doch während andere Unternehmen unter Druck vom Gas gehen, schaltet Netflix noch mal mutig einen Gang hoch. Zumindest rhetorisch: Bis 2028 soll sich die Kundenzahl von 140 Millionen auf rund 400 Millionen verdreifachen, der Umsatz von 15 Milliarden auf 60 Milliarden Dollar steigen.

Der Treibstoff für das Wachstum: immer neue, spektakuläre, teure Inhalte. Allein eine Folge der Edelserie "The Crown" kostet bis zu 13 Millionen Dollar - mehr als die meisten deutschen Kinofilme. Dabei überfordert die Serienflut mittlerweile selbst die größten Fans des Formats. Die Zahl der erstausgestrahlten Staffeln in den USA stieg von 2011 bis 2018 von 266 auf 495. Wer gestern noch "Spuk in Hill House" und "Bodyguard" beendet hat, kann heute schon zwischen "Sex Education", "Matrjoschka" und "Umbrella Academy" wählen.

Serien allein reichen Netflix nicht mehr. Mit von Starregisseuren inszenierten Spielfilmproduktionen macht der Konzern den großen Studios Konkurrenz. Erfolgreich. Produktionen des Streamingdienstes sind in diesem Jahr für 15 Oscars nominiert. Und mit dem mexikanischen Familiendrama "Roma" aus dem Hause Netflix könnte am kommenden Wochenende erstmals ein fremdsprachiger Streifen den Preis als "Bester Film" gewinnen. Für Netflix soll es nur ein Zwischenstopp sein. Fast 200 Millionen Dollar fließen in einen neuen Mafia-Film von Regie-Altmeister Martin Scorsese, weitere Millionen an Stars wie Steven Soderbergh, Meryl Streep und Sandra Bullock.

"Das ist wie ein Schneeballsystem", sagt Nico Hofmann, Chef des Potsdamer Produktionsunternehmens Ufa: "Netflix muss die Maschine ununterbrochen nachfüttern." Dahinter steht die Vermutung, dass im Digitalgeschäft auf Dauer nur die Marktführer überleben. "Wenn die anderen größer sind, ...

