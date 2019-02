Die deutsche Medienindustrie ist im Wettbewerb mit den globalen Playern deutlich benachteiligt. Es wird höchste Zeit, dass für alle die gleichen Spielregeln gelten.

Seit mehr als einem Jahr müht sich die Europäische Union damit ab, die Internetkonzerne stärker zu besteuern. Ein entsprechender Vorschlag liegt auf dem Tisch, doch es geht nicht wirklich voran. Und während sie noch um eine einheitliche Haltung ringen, gehen den Staaten weitere Einnahmen in Millionenhöhe verloren. Denn einige der multinational agierenden Konzerne sind zwar in der EU tätig, haben hier oft aber keine Niederlassungen und zahlen deshalb kaum oder überhaupt keine Steuern.

Das mag legal sein, moralisch ist es nicht. Fair erst recht nicht. Vor allem, wenn man es aus der Perspektive eines mittelständischen Medienunternehmens aus Deutschland betrachtet, das immer wieder feststellen muss, dass ungleiche Rahmenbedingungen bestehen. In vielen Fällen greift für Amazon, Facebook und Google das deutsche oder europäische Recht nicht, weil ihr Server in den USA steht. Gleichzeitig ist jedoch für sie der deutsche Markt von höchster Relevanz. Denn ihr erfolgreiches Business hierzulande trägt maßgeblich dazu bei, dass ihre Marktmacht wächst und wächst - über Werbeeinnahmen, die an der heimischen Werbeindustrie vorbeifließen.

Nun kann man dies als Beleg dafür werten, dass die Webkonzerne einfach einen guten Job machen. Außerdem lässt der Markt genügend Nischen, um sich neben den Giganten entfalten zu können: Auch wir als kleineres mittelständisches Medienunternehmen agieren seit Jahrzehnten wirtschaftlich erfolgreich. Allerdings würden wir uns dringend wünschen, dass sich die Politik intensiver um faire Rahmenbedingungen bemüht und energischer dafür eintritt, dass endlich annähernd Waffengleichheit besteht. Wenn beispielsweise ...

