Alle Welt liest Yuval Harari und Francis Fukuyama. Warum bloß? An ihren Büchern kann es nicht liegen. Eine Abrechnung - und fünf Empfehlungen.

In fast jedem Artikel über Yuval Noah Harari taucht der Hinweis auf, dass Barack Obama, Angela Merkel und Bill Gates das ein oder andere Buch von ihm gelesen haben. Der israelische Historiker hat sich mit "Eine kleine Geschichte der Menschheit" und "Homo Deus" in den intellektuellen Jetset hochgeschrieben. Auch wenn es dafür keinen vernünftigen Grund gibt. Wohl aber drei Erklärungen.

Erstens: Harari agiert wie ein rhetorischer Notenbanker: Wie diese Geld, schöpft jener Behauptungen aus dem Nichts, um sie mit weiteren Behauptungen parataktisch zu verknüpfen - und um auf diese schwarzkünstlerische Art die Illusion von Schlüssigkeit zu erzeugen. Einmal in der Welt, kann man um Fiat-Sätze wie "Die Menschen wollen ewig leben" oder "Sapiens folgen einer warmen sozialen Logik" oder auch "Menschen sind von Natur aus egalitär" lauter hübsche Luftschlösser bauen - so lange jedenfalls, bis sich ein Leser fragt, ob sie wirklich von der Realität gedeckt sind.

Zweitens: Harari legitimiert seine Behauptungssätze, indem er sie der Basisbehauptung zugrunde legt, er, Yuval Harari, überblicke megaauktorial, adleraugenhaft, fast göttergleich alle Zeit- und Weltläufte. Und weil das so ist, kann er mit der Welt spielen wie ein Legoland-Ingenieur, munter deskriptive Passagen mit normativen Ansprüchen vermischen und umgekehrt: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft - alles fließt ineinander, Hauptsache, der scheinlogische Drive stimmt, und ja, das muss man ihm lassen, das kann Harari fürwahr: seinen Texten einen hochdramatisch-tragischen, fast straussopernhaften Ton verpassen - eine harmonische Spannung erzeugen, die ihre Überwältigungskraft aus der Dissonanz von Schwarzmalerei, Determinismus und tapferem Optimismuszwang bezieht. Kurzum, der allwissend dunkelraunende Sound macht bei Harari die Musik: Der Mensch, der bei ihm immer zugleich Menschheit ist, hat zuerst die Religion erfunden, um sich von ihr betäuben und beherrschen zu lassen, und er unterwirft sich jetzt den Algorithmen der Datenkonzerne - das ist Hararis waltende Weltgeschichte in Kurzform: Halb machte der Mensch sie, halb sank er vor ihr hin: "Wir können nicht auf die Bremse treten", weil sich "eine gewisse Prägung durch die Vergangenheit nun einmal nicht vermeiden lässt" aber, aber: "Über gewisse Entscheidungsfreiheiten verfügen" wir doch, weil Harari uns mit seinen Dystopien auch irgendwie einladen will, "die Zukunft zu verändern".

Drittens: Ohne zeit- und grenzenüberschreitende Siebenmeilenstiefelei kann man ganz buchstäblich nicht als Autor von Welt reüssieren. Nur wer ambivalenzscheu simplifiziert und mit kräftigen Strichen zeichnet, wer Geschichte zur schwungvollen Story umdeutet und das Denken alter Denker entzeitlicht, indem er sie zu Sprüchespendern degradiert, kann als intellektuelle Zirkusnummer auf internationalen Foren, Messen, Konferenzen herumgereicht werden, um im Wege einer prächtig entlohnten Keynote Weltpolitiker ...

