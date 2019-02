Für eine erfolgreiche Karriere braucht es den richtigen Habitus. Wer ihn nicht schon in der Kindheit erwirbt, muss ihn sich später hart erarbeiten. Und das merkt man dann leider auch.

Was den Unterschied macht? "Kleinigkeiten", die "instinktiv wahrgenommen werden", sagt Michael Hartmann: der offene Blick, die gelassene Aufmerksamkeit, die klare Diktion, der sichere Gang beim Betreten der Chefetage.

Seit mehr als 30 Jahren untersucht der Darmstädter Soziologe die deutschen Eliten. Eine seiner Lieblingsanekdoten: wie der junge Thomas Middelhoff sich bei Bertelsmann vorstellt.

Vorstandschef Mark Wössner ist nicht sonderlich überzeugt, die Hochschulabschlüsse sind eher mittelmäßig, aber Middelhoff, so schildert es ein Biograf, tritt auf, "als sei das Vorstandsbüro sein natürliches Biotop" - und bekommt den Job.

Jüngst traf Hartmann den Exmanager zum öffentlichen Streitgespräch. Nach seinem Sturz habe Middelhoff einen Kurswechsel vorgenommen. Er sei nun auf "Büßertour", predige "Demut", aber "die ganze Art, wie er geredet hat: Das war immer noch Big T", erzählt Hartmann. "Das ist es, dachte ich, als ich ihn auf dem Podium sah: Der tritt auf, als gehöre er da hin." Mit dem Tonfall, mit dem Gestus, mit der Selbstgewissheit des Gewinners, der den Eindruck erweckt, er sei immer schon da, wo er hinwill.

Soziologen sprechen vom "Habitus". Gemeint ist ein Ensemble von Dispositionen und persönlichen Merkmalen, die unsere grundsätzliche Haltung zur Welt, unsere Körpersprache, unsere Geschmacksvorlieben, unsere Gewohnheiten und Umgangsformen, kurz: unser Erscheinungsbild und damit unsere Karriereaussichten bestimmen. Wer in Unternehmen an die Spitze vordringen will, muss nicht zuletzt über diesen Habitus verfügen, muss eine gewisse Kultiviertheit demonstrieren, beiläufig, ohne Anflug von Strebertum. Am besten, man merkt nicht, dass Regeln eingehalten werden: Sie sitzen, wie ein Maßanzug.

Dazu gehört, wie Hartmann betont, die "Vertrautheit mit dem gültigen Dress- und Verhaltenscode": Man weiß sich angemessen zu kleiden, formuliert klare Lebensziele, gibt zu verstehen, dass man optimistisch in die Welt blickt, und vermittelt einen souveränen Eindruck. In der Ungezwungenheit des Auftritts, in der respektvollen Nonchalance, mit der man dem Vorstandschef gegenübertritt, kurzum: Im richtigen Habitus zeigt sich, ob man dazugehört, ob man passt.

Das Gesetz der Ähnlichkeit

Hartmann spricht vom "Gesetz der Ähnlichkeit", das die Elitenrekrutierung unbewusst steuert: "Ich bin so wie ihr." Kein Wunder, dass mehr als 80 Prozent der Vorstands- und Aufsichtsratsvorsitzenden aus der Oberschicht stammen, eine "stabile Zahl", wie Hartmann sagt, seit mehr als 40 Jahren. Nur bei den Banken habe es in jüngster Zeit eine Verschiebung gegeben: Durch den Prestigeverlust infolge der Finanzkrise haben die Spitzenpositionen der Finanzbranche bei den Bürger- und Großbürgerkindern an Attraktivität eingebüßt.

Ansonsten sorgt der Wiedererkennungseffekt dafür, dass man weitgehend unter sich bleibt. Die Eliten erkennen einander am Stallgeruch, fassen Vertrauen aufgrund gemeinsamer Standeszeichen der Coolness und Höflichkeit, der Ausdauer und Disziplin, der Exzellenz und Belastbarkeit. "Man muss nicht nur wissen, wie man Karriere macht, man muss es auch wollen, muss eine klare Linie im Kopf haben", sagt Pierre Godart, Finanzchef des Raumfahrtunternehmens ArianeGroup, "dazu braucht es die Bereitschaft, schwierige Entscheidungen zu treffen."

Wer "ganz oben ankommen will", so Hubertus Graf Douglas, Deutschlandchef der Personalberatung Korn Ferry, "muss bereit sein, ganz dicke Bretter zu bohren: Das sind alles keine Schönwetterkapitäne, sondern taffe Typen. Die wollen das. Die zeigen: Ich hab alles im Griff, ich weiß, wo's langgeht." Und signalisieren schon durch ihren Habitus: "Ich bin ein natürlicher Teil dieser Veranstaltung." Man erkenne das nicht nur an Äußerlichkeiten wie zum Beispiel Uhren, die heute die "Ordens- und Rangabzeichen" ersetzen, sondern an der Selbstverständlichkeit, mit der Chef-Manager ihre Position demonstrieren: ...

