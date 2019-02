Die Siemens Heathineers-Aktie markierte am 29. August 2018 bei 39,94 Euro ihr aktuelles Allzeithoch und ging anschließend in eine Korrektur über, die den Wert bis zum 11. Oktober auf 31,90 Euro zurückfallen ließ. Die nachfolgende Erholung führte im November und Dezember bei 39,21 Euro zur Ausbildung eines Doppeltops.

Der Abwärtstrend, der sich im Anschluss an das Hoch vom 3. Dezember bildete, war für die Käufer in den vergangenen Wochen eine nicht zu überwindende Hürde. Erst in dieser Woche ... (Dr. Bernd Heim)

