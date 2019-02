24.02.2019 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Der globale Aktienmarktindex stieg im Wochenvergleich in EUR um +1,2%. Die meisten Leitindizes erzielten weitere Zugewinne. Der S&P 500 stieg um +1,1%, der europäische Aktienmarkt befestigte sich um +1,8% und der Nikkei 225 legte um +1,5% zu. Der globale Schwellenländerindex stieg ebenfalls an (in EUR +1,3%). Die aktuelle Berichtssaison geht allmählich zu Ende. Im letzten Monat erzielten in den USA die Sektoren Finanzen, Kommunikations- Dienstleistungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...