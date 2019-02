Unterföhring (ots) -



Was bedeutet ein Platten auf dem Weg mit dem Rad zur Arbeit oder zu einem Date? Ein persönlicher Albtraum, der schnell eine halbe Stunde Zeit kostet. Zumindest bislang. Ein Erfinderpaar vom Niederrhein macht aus der Reifenpanne ein Kinderspiel. Maschinenbau-Ingenieur Gabriel Petrovan (52) und Geschäftspartnerin Dana Fischer (42) aus Mönchengladbach haben einen Schlauch mit zwei Enden erfunden. Somit muss man kein Rad mehr ausbauen, um den Fahrradschlauch zu wechseln. Und statt in 30 Minuten ist die Panne in drei Minuten beseitigt. "Ihr solltet Weltmarktführer sein", schwärmt REWE-Chefeinkäufer Hans-Jürgen Moog, als die beiden ihre Idee in der ProSieben-Erfindershow "Das Ding des Jahres" (dienstags, 20:15 Uhr) vorstellen. "Revolutionär", findet Lena Gercke. "Ihr habt das Rad neu erfunden", bringt es Joko Winterscheidt auf den Punkt.



Weniger euphorisch zeigt sich das Expertenteam bei einem Krümelschutz fürs Auto und den Arbeitsplatz. Für diese Idee haben drei Freunde aus Baden-Württemberg allesamt ihre Jobs gekündigt. "Das ist mutig und leichtsinnig", stellt Joko Winterscheidt fest. Auch der Duell-Gegner, das "Büro zum Mitnehmen", eine Business-Mappe für elektronische Geräte und Dokumente, kann den Moderator nicht richtig begeistern: "Es ist ein bisschen an der Zeit vorbei." Entscheiden darf die Jury jedoch nichts. Einzig und allein das Publikum wählt, welche Erfindung ins Finale von "Das Ding des Jahres" am 26. März einzieht.



Das sind die Erfinder in der zweiten Ausgabe von "Das Ding des Jahres":



Gero Tittelbach (33) und Caspar Baratella (32) aus Köln, Kirsten Nixdorf-Eckes (52) aus Mannheim, Gabriel Petrovan (52) und Dana Fischer (42) aus Mönchengladbach, Richard und Antonella Barisic (49) aus Singen am Bodensee, René Hornung (44) und Jens Wolf (51) aus Eisenach, Marius Tenk (33) und Sebastian Distelhoff (24) aus Werl bei Dortmund, Rene Stolte (38) aus Aschersleben, Mirko Tochtermann (44), Tobias Hahn (47) und Ralf Meckle (29) aus Grosselfingen, Stefan Hofinger (36) aus Wiener Neustadt/Österreich, Silvan Arx (29) aus Luzern/Schweiz



Zehn Erfinder, fünf Duelle, ein Finalist: Welche Erfindung wählt das Publikum am Ende der Show ins Live-Finale von "Das Ding des Jahres" und erhält die Chance auf den 100.000-Euro-Gewinn? Die Idee zur Show stammt von Stefan Raab, der "Das Ding des Jahres" als Produzent mit Raab TV produziert. Janin Ullmann moderiert auch die zweite Staffel der ProSieben-Reihe. Tickets für das Finale am 26. März in Köln gibt es unter https://brainpool-tickets.de/.



"Das Ding des Jahres" - immer dienstags um 20:15 Uhr auf ProSieben



