Die SPD kann ihren Platz als zweitstärkste Partei im Emnid-"Sonntagstrend" halten. Union, Linke und FDP büßen Zustimmung ein.

Die SPD hält sich im "Sonntagstrend" der "Bild am Sonntag" auf Platz zwei vor den Grünen. In der Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Emnid kommen die Sozialdemokraten auf 19 Prozent - unverändert im Vergleich zur Vorwoche. Damals hatte sich die Partei im Emnid-"Sonntagstrend" erstmals seit Mitte Oktober wieder an den Grünen vorbeigeschoben.

Diese

