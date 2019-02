Nach Jahren spärlicher Innovation im Handy-Bau wagt die Branche endlich eine technologische Revolution: klappbare Smartphones. Ganz vorne dabei: Huawei und Samsung. Noch aber ist offen, ob der Plan aufgeht.

Die Situation ist paradox. Eine gute Dekade ist es her, dass Apple mit seinem iPhone nicht bloß die Machtverhältnisse in der Handywelt komplett umgekrempelt und einstige Dominatoren der Branche, wie etwa Nokia oder Ericsson, de facto in die Bedeutungslosigkeit verbannt hat. Zugleich haben die Smartphones - vom MP3-Player bis zur Digitalkamera, vom Navigationssystem bis zum Fitness-Tracker - immer mehr Funktionen in sich vereint und ganze Geräteklassen weitgehend überflüssig gemacht.

Doch während die Handy-Revolution das mobile Ökosystem hat erblühen lassen, hat sich an einer entscheidenden Stelle seit Jahren nichts mehr getan. Bis heute haben sich Smartphones in ihrer Bauform seit dem ersten iPhone nicht mehr weiterentwickelt. Ein großes Display, ein paar Bedienknöpfe, ein möglichst schlankes Gehäuse - damit hat es sich. Klar, die Kameras sind besser, die Bildschirme größer und die Speicher geräumiger geworden. Aber in Sachen Bedienkonzepte oder Bauformen herrscht auch auf dem Mobile World Congress (MWC) seit Jahren eine große Innovationsflaute.

Keine Spur mehr von der Vielfalt früherer Mobilfunkzeiten, als Klapp- und Schiebhandys, monolithische Telefone mit schlichter 12-Tastatur oder dreh- oder klappbaren Mikrotasten um die Gunst der Handykäufer buhlten. Heute herrscht Eintönigkeit allenthalben und die Innovationskraft der Hersteller reduziert sich auf die Zahl der Fotolinsen, auf psychedelische Farbverläufe auf der Telefonrückseite oder eben auf blumige Wortschöpfungen bei den Gehäusefarben - von Rosé-Gold über Jet-Black bis Space-Grau. Letzteres ist besonders absurd angesichts der Tatsache, dass es im Weltraum komplett schwarz ist.

In diesem Jahr aber kommt endlich Bewegung ins Gerätedesign. Am Mittwoch vor Messestart präsentierte Smartphone-Primus Samsung mit dem Galaxy Fold das erste (angeblich marktreife) klappbare Handy mit einem innenliegenden, flexiblen Display. Das entfaltet sich, wenn der Nutzer es öffnet zu einem imposanten 7,3 Zoll großen Bildschirm. Besonders smart: Auch zugeklappt lässt sich das Gerät nutzen, mithilfe des außenliegenden 4,6-Zoll-Bildschirms. Handlich oder groß in einem Gerät, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...