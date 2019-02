Es scheint so, als wäre ein lang ersehnter Erfolg geglückt. Die Bestätigung des Aufwärtstrends brachte die Aktie nicht nur zu einem höheren Wert, sondern lockte auch reichlich neue Käufer an. HeidelbergCement befindet sich auf einem stabilen Kurs und richtet sich deutlich nach oben. Aktuell scheint ein erneuter Abstieg möglich, doch die Aktie hält sich noch tapfer am Kursanstieg fest.

Nach dem Tief kommt nun endlich das Hoch!

Der starke Fall der Aktie traf HeidelbergCement schwer. Ein ... (Andreas Quirin)

