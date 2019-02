Aus der "Marktinformation Ostdeutschland 07. KW 2019 " des Landesamts für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei (LALLF) in Rostock gehrt hervor, wie die Situation auf dem Markt von Kartoffeln in den einzelnen Bundesländern in der siebenten Woche des Jahres aussieht. Bildquelle: Shutterstock.com Mecklenburg - Vorpommern Die Erzeugerpreise bleiben...

Den vollständigen Artikel lesen ...