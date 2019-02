Hinter dem Motto "We care for cold" steht ein Versprechen, das für außergewöhnlichen Kundenservice, Nachhaltigkeit und Qualität in allen Handlungen steht.

In Großküchen ist eine konstante Kühlung von Lebensmitteln das A und O, um die Kühlkette einzuhalten und damit die Frische von Lebensmitteln zu gewährleisten. Die "TectoCell Standard Plus" Kühl- und Tiefkühlzellen verfügen über hervorragende Wärmedämmeigenschaften sowie auch ein in der Branche einzigartiges Hygienepaket: Dieses setzt sich aus Tecto-Wandüberlappung und fugenfreier Bodenunterlappung, der antimikrobiellen Pulverbeschichtung "SmartProtec", sowie einem Ecken- und Bodenhygieneradius in der Spezialausführung zusammen. Tiefe schmutzempfindliche Fugen können hier in den Stoßbereichen vermieden werden, womit eine beinahe durchweg glatte Oberfläche entsteht.

Daher kann der Betreiber die Kühlzelle TectoCell Standard Plus besonders einfach und gründlich reinigen. Schmutzpartikel sind so schnell wieder von Wand oder Boden der Kühlzelle entfernt. Die TectoCell Serie vereint Dämm- und Energieeffizienz mit absoluter Hygienesicherheit. Das bestätigten unabhängige Tests des TÜV Süd. Ergänzt wird das TectoCell Portfolio durch umfangreiches Zubehör, wie z.B. einer grifflosen Tür oder Sichtfenstern.

