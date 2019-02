Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) erwartet noch in diesem Jahr spürbare Fortschritte durch den Digitalpakt Schule. "Wenn wir unseren Zeitplan einhalten und unseren Teil vor Ostern abschließen können, könnten die ersten Maßnahmen noch in diesem Jahr an den Schulen starten", sagte Karliczek der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Mit Bundeshilfe sollen die Schulen unter anderem mit WLAN ausgestattet werden und digitalen Unterricht anbieten.

Die Ministerin mahnte, dass über die vorliegende Vereinbarung von Bund und Ländern zum Digitalpakt nicht neu verhandelt werden solle. "Ich bin der Auffassung, wir sollten bei dem vereinbarten Text bleiben", sagte sie. "Dann können wir bald unsere Unterschrift darunter setzen."

In der vergangenen Woche hatte sich der Vermittlungsausschuss von Bundesrat und Bundestag im Streit um eine Grundgesetzänderung geeinigt. Diese soll den Weg frei machen für den zwischen Bund und Ländern bereits ausgehandelten Pakt./bw/DP/zb

