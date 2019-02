'Süddeutsche Zeitung' zu Gipfeltreffen Trump/Kim

Donald Trumps Präsidentschaft beruht in weiten Teilen auf einem gewaltigen Betrug. Der Mann ist ein Illusionskünstler, der seiner Wählerschaft zwei Botschaften vermittelt: Ihr seid Opfer, aber ihr werdet Sieger sein, wenn ihr mir folgt. Wie ein Trickbetrüger redet er seinen Gefolgsleuten ein, dass sie sich ihm anvertrauen müssen, weil gewaltige Gefahren auf sie lauern. Nur er könne sie beschützen. Auch Kim lebt von der Illusion und dem Bluff. Auch er ist ein Scheinriese, der mit seinem Nukleararsenal und seinen Cyberkriegern ein Art Schneeballsystem betreibt. Sein Geschäft ist die politische Erpressung im internationalen Format. Die scheinbare Unberechenbarkeit und Bedrohlichkeit der Kim-Dynastie ist in Wahrheit exakt kalkuliert und hat Nordkorea über viele Jahre unantastbar und damit stabil gemacht. Trump und Kim sind sich also sehr ähnlich./yyzz/DP/zb

