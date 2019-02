ANX7451 garantiert hohe Bandbreite für Daten- und Videotransport über lange Kanäle in Smartphone-Systemkarten und externen Kabelverbindungen

Analogix Semiconductor, Inc. gab heute die Verfügbarkeit seines ANX7451, des 10 Gbps USB-C Re-timers der zweiten Generation bekannt, der in der Lage ist, USB 3.2 Gen2 Dataraten und DisplayPort 1.4a mit 8.1 Gbps für 10G Mobilgeräte der nächsten Generation zu unterstützen, da die Re-timer dabei über lange Strecken transportieren müssen.

ANX7451 re-timer guarantees high bandwidth data and video transport over long channels in smartphone system boards and external cable connections (Graphic: Business Wire)

Der für mobile Anwendungen entwickelte ANX7451 verwendet ein 3,3 mm x 4,8 mm LGA-34 Paket und bietet einen noch geringeren Stromverbrauch, integrierte Clock Source und einen stabileren DisplayPort 1.4a. Er baut auf SRIS- und BLR-Architekturen auf und erfüllt die Anforderungen von USB 3.2 Anhang E, indem er nahtlos durch die Verkettung von mehreren Re-Timern arbeitet.

"Da Smartphones sich in Richtung 10 Gbps USB-C entwickeln, kann der ANX7451 eine hohe Bandbreite für Daten-und Videotransport von zukünftigen Anwendungsprozessoren über USB-C bieten", erklärte Michael Ching, Vice President für Marketing bei Analogix. "Der ANX7451 ist wichtig für die Erhaltung der Signalintegrität in flexiblen Mobilsystemkarten, sowie im Fall von längeren Kabelverbindungsanwendungen, wie z. B. Datensynchronisation, Docking Stations und ortsgebundenem mobilen VR."

Der ANX7451 Re-timer erfasst Hochgeschwindigkeitssignale an beiden Enden von aktiven Kabeln von einer Länge von 2 bis max. 5 m und stellt sie wieder her. Dies ermöglicht kostengünstige Kabellösungen, um die Leistungs- und Compliance-Anforderungen von Hochgeschwindigkeits-DisplayPort- und USB 3.2-Signalen zu erfüllen.

Smartphone-Designs mit Anwendungsprozessoren ohne einen integrierten USB-C Power Delivery (PD) Port Controller können das Begleitgerät, den ANX7411, verwenden, der die Logik zur Verwaltung von Kabelanschluss und -trennung, Ausrichtung und Rollenerkennung integriert und volle Unterstützung für USB PD 3.0 bietet.

Musterexemplare des ANX7451 sind jetzt erhältlich. Die Serienfertigung beginnt im 3. Quartal 2019.

Produktvorführungen des 10G Re-timers für Smartphones, sowie SlimPort Display Controller der nächsten Generation für AR/VR und Dual-Display-Lösungen werden diese Woche auf dem Mobile World Congress 2019 im Analogix Meeting Room #2C31MR in Halle 2 in der Fira Gran Via in Barcelona geboten.

Über Analogix Semiconductor

Analogix Semiconductor, Inc. entwickelt und fertigt Halbleiter für den digitalen Multimedia-Markt von portablen Geräten, wie Smartphones, Notebooks und VR-Head-Mounted Displays, bis hin zu großen, hochauflösenden Fernsehgeräten und High-End-Grafikkarten. Analogix ist Marktführer bei der Bereitstellung von Halbleiter-Komplettlösungen für Schnittstellen-Konnektivität für DisplayPort unter dem Markennamen SlimPort, wie etwa Hochgeschwindigkeits-Signalauswerter. Das Unternehmen ist Branchenführer bei Display-Controllern für Mobilgeräte, wie z. B. High-Speed-Timing-Controller-Lösungen mit niedrigem Stromverbrauch. Der DisplayPort-Standard ist eine innovative digitale Schnittstelle im Paketformat für hochauflösende Video- und Audioformate, der von der Vereinigung für Elektronikstandards für Video (Video Electronics Standards Association, VESA) entwickelt worden ist. Produkte der Marke SlimPort sind über den USB-Typ-C-Konnektor konform mit DisplayPort, Mobility DisplayPort (MyDP) und DisplayPort Alternate Mode.

Weitere Informationen finden Sie auf www.analogix.com und www.slimport.com, folgen Sie uns auf Twitter @Analogix und @SlimPortConnect oder setzen Sie sich mit uns über LinkedIn in Verbindung.

Analogix und SlimPort sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Analogix Semiconductor, Inc. Alle übrigen Warenzeichen und Handelsbezeichnungen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

