Ob in der Sparkasse, in der Arztpraxis oder eben in der Apotheke: Diskretion ist wichtig. Schließlich braucht nicht jeder zu erfahren, unter welchen Beschwerden wir leiden, findet Petra Terdenge:



Sprecherin: Gerade wenn es um die Gesundheit geht, sollte eine vertrauliche Beratung selbstverständlich sein. Darauf hat man als Kunde in der Apotheke einen Anspruch, sagt Christian Krumm von der "Apotheken Umschau":



O-Ton Christian Krumm 21 sec. "Auf Wunsch geht das auch immer unter vier Augen. Zum Beispiel in einer abgetrennten Beratungsecke oder in einem separaten Raum. Vor allem neu gegründete oder komplett renovierte Apotheken können so etwas natürlich einfacher realisieren. In älteren Apotheken gibt es oft noch einen langen Tisch mit eng aneinander liegenden Beratungsplätzen. Das macht vertrauliche Gespräche oft etwas schwieriger."



Sprecherin: Aber auch Apotheken, die sich in älteren oder kleinen Gebäuden befinden, tun einiges für eine diskrete Beratung:



O-Ton Christian Krumm 19 sec. "Immer mehr Apotheken haben inzwischen farbige Streifen auf dem Boden oder Hinweisschilder, die den Kunden darauf hinweisen, Abstand zu halten. In Banken oder Postfilialen ist das ja schon lange gang und gäbe. Außerdem verpflichten sich die Mitarbeiter in Apotheken beispielsweise selbst dazu, möglichst leise zu sprechen. Außerdem unterliegen natürlich alle Mitarbeiter in den Apotheken der Schweigepflicht."



Sprecherin: Wer ein Thema vertraulich besprechen möchte, sollte vorab kurz Bescheid geben:



O-Ton Christian Krumm 18 sec. "Am besten vereinbart man vorher telefonisch einen Termin und sagt, dass man sich in einem separaten Raum beraten lassen möchte. Vielleicht möchte man auch mit einem bestimmten Mitarbeiter sprechen, das kann man dann schon klären. Sagen Sie ruhig, wenn Sie mit der Diskretion nicht zufrieden sind. Manchmal ist das der Hektik des Arbeitsalltags geschuldet, Apotheker sind ja auch nur Menschen."



Natürlich sollte man auch selbst ausreichend Abstand halten, empfiehlt die "Apotheken Umschau". Denn damit ermöglicht man anderen Kunden die vertrauliche Beratung. Und wenn alle sich rücksichtsvoll verhalten, klappt es mit der Diskretion am besten.



