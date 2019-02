Kaum eine Chemikalie ist so in Verruf geraten wie Glyphosat, auch wegen Bayers Monsanto-Deal. Fans verteidigen den Unkrautvernichter dennoch hartnäckig. Zuletzt stieg der Absatz.

Auf seinen größten Arbeitgeber, den Bayer-Konzern, lässt Monheims Bürgermeister Daniel Zimmermann nichts kommen. Am Stadtrand hat die Agrarsparte ihren Sitz; von dort aus koordiniert Bayer den weltweiten Verkauf von Pflanzenschutzmitteln und Saatgut. Die Übernahme von Monsanto findet Zimmermann gut, vielleicht entstehen bald neue Jobs in dem 40.000-Einwohner-Ort bei Köln, hofft er. Der Stadtobere hat kürzlich gar dafür gesorgt, dass Busse zwischen Bayer und der City häufiger fahren.

Blöd nur, dass ausgerechnet Monheim als Vorzeigekunde für eines der wichtigsten Bayer-Produkte ausfällt. Das Unkrautgift Glyphosat darf auf öffentlichen Grünflächen der Stadt nicht angewendet werden. So will es ein Ratsbeschluss über chemische Pflanzenschutzmittel aus früheren Jahren.

Kaum ein anderer Stoff ist so in Verruf geraten wie Glyphosat. Zuletzt lag das an Klagen in den USA. Bayer wurde in den USA mit 9300 Klagen wegen möglicher Krebsgefahr von Glyphosat überzogen; der nächste Prozess startet am 25. Februar. In Europa, auch in Deutschland, ist das Unkrautgift zunehmend unerwünscht. 2023 könnte die Zulassung ganz erlöschen. Nicht nur in Monheim, auch in mehr als 400 anderen deutschen Kommunen, darunter Berlin, Köln, Düsseldorf und Leverkusen, dürfen die städtischen Gärtner das Unkrautvernichtungsmittel nicht mehr einsetzen. In Baumärkten ist Glyphosat oft seit Jahren nicht mehr zu bekommen. Dass der Gebrauch "so schnell wie möglich" beendet werden soll, ist Bestandteil des Koalitionsvertrages von CDU und SPD. Umweltschützer halten Glyphosat für einen Auslöser des Insektensterbens.

Begehrtes Mittel

Doch trotz aller Proteste und Klagen: Zuletzt ist der Absatz von Glyphosat in Deutschland wieder gestiegen. 4700 Tonnen zählte das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) im Jahr 2017, 900 Tonnen mehr als im Vorjahr. 2018 dürfte der Absatz zwar wegen des sehr trockenen Wetters verhalten gewesen sein, doch vieles spricht dafür, dass die umstrittene Chemikalie künftig gefragt bleibt. Bauern sagen, Glyphosat sei kostengünstig und effizient; viele Alternativen hätten sich als wirkungsloser oder zu teuer erwiesen. Glyphosat-Fans verschaffen sich inzwischen gar mit einem ökologischen Argument Gehör: Ein Verzicht auf Glyphosat würde die Umwelt stärker mit Kohlendioxid belasten.

Die Befürworter bleiben hartnäckig. Glyphosat sei "eines der ökologisch besten Mittel", sagt Wolfgang Wappenschmidt, Landwirt aus Korschenbroich bei Düsseldorf, "es wirkt nur über die grünen Pflanzenteile, nicht über die ...

