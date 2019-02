Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

WIRECARD - Unbekannte wollten den Aktienkurs des Zahlungsdienstleisters Wirecard nach Angaben der Staatsanwaltschaft durch Leerverkäufe ein weiteres Mal in den Keller drücken und dafür negative Presseberichte kaufen. "Wir haben am Freitag vor einer Woche um 7.30 Uhr ernstzunehmende Informationen von Wirecard erhalten, dass eine neue Shortattacke geplant ist und dass mit viel Geld versucht wird, Medienberichterstattung zu beeinflussen", sagte die Münchener Staatsanwältin Hildegard Bäumler-Hösl. Diese Vorgänge haben dazu beigetragen, dass die Finanzaufsicht Bafin Leerverkäufe mit Wirecard-Aktien drei Tage später, am 18. Februar, für zwei Monate untersagte. (Handelsblatt S. 31)

DAIMLER - Ola Källenius, der Entwicklungschef beim Stuttgarter Autobauer Daimler, hat die Mitarbeiter der wichtigen Pkw-Sparte via Intranet zum Sparen aufgerufen: "Das beginnt bei strategischen Fragen zur Mitteleinsatzplanung oder unserem Produktportfolio", schreibt Källenius nach Angaben von Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten auf der Mitarbeiter-Plattform. "Es betrifft aber auch die massiv gestiegenen Reisekosten", heißt es weiter im Intranet des Konzerns. "Vor allem betrifft es uns alle. Es ist eine Einstellungsfrage: Nur wenn jeder dazu beiträgt, unsere Ressourcen klug einzuteilen, können wir bei entscheidenden Themen wir Elektrifizierung oder Digitalisierung richtig Gas geben", so Källenius. "Mir ist wichtig, dass die Botschaft bei jeder Kollegin und jedem Kollegen ankommt: Mercedes ist auch eine Luxusmarke. Aber wir haben nicht den Luxus, sorglos mit Budgets umzugehen." (Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten)

KPMG - Interne Unterlagen und brisante E-Mails belegen: Steuerberater und Wirtschaftsprüfer von KPMG enträtselten schon im Jahr 2010 komplexe Aktiendeals zulasten des Fiskus. Trotz großer Bedenken blieb ihr Wissen geheim. Bis jetzt. (SZ S. 17)

ACCENTURE - Die Zahl, die der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Accenture am Ende zum Verhängnis wurde, lautet: sieben Milliarden. Mit sieben Milliarden Dollar nämlich bezifferte Accenture gegenüber luxemburgischen Behörden 2010 den Wert seines geistigen Eigentums. In einem fünfseitigen Schreiben wurden damals Pläne zur Umstrukturierung von Accenture beschrieben. Das geistige Eigentum des Großkonzerns sollte demnach von einer Steueroase in die nächste verlegt werden: aus der Schweiz nach Irland. Der Umzug wurde öffentlich bekannt, die Zahlen dahinter allerdings nicht - und so kam es nun, dass die Steueroase Schweiz durch die Enthüllungen über eine andere europäische Steueroase Millionen verdiente. Die sieben Milliarden-Summe wurde 2014 im Zuge der sogenannten Luxemburg-Leaks bekannt: Hunderten geheimen Steuerdokumenten, die belegten, wie Luxemburg multinationalen Firmen wie Accenture zum Teil absurde Steuervermeidungskonstruktionen mit Steuersätzen von bisweilen weniger als einem Prozent genehmigten. Die Süddeutsche Zeitung hatte die Unterlagen zusammen mit einem internationalen Team von mehr als 80 Journalisten aus 26 Ländern analysiert. (SZ S. 19)

DEUTSCHE BANK - Die Deutsche Bank blickt nach Osten. Vorstand Werner Steinmüller will die Geschäfte des Konzerns im wichtigen Zukunftsmarkt Asien neu aufstellen. Immerhin gut zwölf Prozent der Erträge des Geldhauses werden bereits heute in der Region Asien-Pazifik erwirtschaftet. Der Anteil soll steigen. (Handelsblatt S. 28)

BOEHRINGER INGELHEIM - Das familiengeführte Pharmaunrernehmen Boehringer Ingelheim investiert massiv in neue Wirkstoffe gegen Krebs. "Wir werden jedes Jahr vier Wirkstoffkandidaen im Bereich Krebs in die klinische Entwicklung bringen. Drei von ihnen werden einen First-in-class-Status haben", sagte Chief Medical Officer Mehdi Shahidi. (FAZ S. 18)

February 25, 2019

